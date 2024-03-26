Karabük’te KYK yurdunda kalan öğrenci intihar etti. İntihardan önce bu mesajı vermiş

Karabük Safranbolu ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenci intihar etti.

İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğrencisi Berkay Yıldırım sahur vakti canına kıydı. Oda arkadaşları sahur için yemekhaneye inince üçüncü kattan aşağı atladı.

Yıldırım’ı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri ise 24 yaşındaki Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite öğrencisinin sosyal medya hesabından fotoğraflarını sildiği de ortaya çıktı.

Ayrıca Yıldırım'ın, sosyal medya hesabındaki biyografisine, "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)" ifadelerini yazdığı da görüldü.

KARABÜK'TE NELER OLUYOR?

Son zamanlarda Karabük Üniversitesi'yle ilgili skandallar art arda geldi. Üniversitede yabancı öğrenci krizi gittikçe büyüyor. Sadece Karabük'te yaklaşın 6 bin Afrikalı öğrenci olduğu ortaya çıkmıştı. Üstelik cinsel birliktelik yaşayan kadın ve erkek öğrencilerin HIV ve HPV gibi hastalıklar şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.