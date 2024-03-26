Karabük'te üniversite öğrencisi Berkay Yıldırım, kaldığı KYK yurdunda intihar etti

Kaynak: Z Haber
Karabük'te üniversite öğrencisi Berkay Yıldırım, kaldığı KYK yurdunda intihar etti
Karabük'te, KYK’ya bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan Sanat Tarihi bölümü öğrencisi Berkay Yıldırım, yurt binasının 3. katından atlayarak yaşamına son verdi.

Karabük'teki bazı öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle birlikte olduktan sonra HPV ve HIV gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklara yakalandıkları iddiaları Türkiye’de infial yaratmıştı.

Karabük, son olarak bir üniversite öğrencisinin intiharı ile gündeme geldi.

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Safranbolu ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ve Edebiyat Fakültesi’nde Sanat Tarihi bölümü öğrencisi olan Berkay Yıldırım, oda arkadaşlarının sahur yapmak için yemekhaneye gittiği sırada 3. kattan atladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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SOSYAL MEDYA HESABI DURUMUN HABERCİSİYMİŞ

Öte yandan Berkay Yıldırım'ın, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını sildiği belirtildi.

Ayrıca Yıldırım’ın, sosyal medya hesabındaki biyografisine, "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)” ifadelerini yazdığı da görüldü.

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