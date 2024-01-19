Asayiş uygulamasında ceza yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Asayiş uygulamasında ceza yağdı
İstanbul’da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranmakta olan birçok şüpheli şahıs yakalandı, binlerce araç ve motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 218 noktada yapılan asayiş uygulaması sırasında, toplamda 239 bin 150 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Farklı suçlardan aranan toplamda 921 şahıs ve yoklama kaçağı olan 283 kişi yakalandı. 497 zanlı ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda ise, aramalarda 57 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 303 fişek, 2 kilo 921 gram uyuşturucu madde, 142 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği tespit edilen 64 bin 795 lira, 50 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Kamuya açık 623 noktada yapılan denetimlerde, 8 iş yeri ve 35 kişiye de 25 bin 700 lira para ceza verildi. Aynı zamanda, 32 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edilme işlemleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 38 bin 266 araç ve 2079 motosiklet kontrol edilirken, 2 bin 264 araca ve 73 sürücüye işlem yapıldı. 12 araç ise trafikten menedildi.

Uygulama esnasında toplamda 2 milyon 171 bin 600 TL para cezası uygulandı.

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