Asbestli gemi 'hayalet' oldu. Radarda görünmemesi için GPS’i söküldü

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Asbestli gemi 'hayalet' oldu. Radarda görünmemesi için GPS’i söküldü
Söküm işlemi için İzmir’in Aliağa ilçesine doğru yola çıkan ve yaklaşık 100 bin ton asbest içerdiği iddia edilen Fransız “Raymond Croze” adlı geminin radarda görünmemesi için GPS’inin söküldüğü öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, söküm işlemi için İzmir’in Aliağa ilçesine doğru yola çıkan Fransız “Raymond Croze” adlı kablo döşeme gemisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Gemi söküm firmasının radarda görünmemesi için geminin GPS’inin söktüğü öne sürüldü.

Radarda Fransa’nın Toulon Limanı’nda demirlediği görünen gemiyi, Aliağa’ya getirecek “Sea Vanquish” römorkörü ise Midilli ve Karaburun açıklarında bekliyor.

Yaklaşık 100 bin ton asbest içerdiği iddia edilen geminin ne zaman geleceği henüz belli değil.

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