ASELSAN'dan 21,5 Milyon dolarlık anlaşma

Türkiye'nin önde gelen Savunma Sanayi şirketlerinden ASELSAN'dan yurt dışı atağı...Savunma Sanayi şirketi, yurt dışı kaynaklı iki önemli anlaşmaya imza attı.

ASELSAN, anlaşmalarla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'n KAP'a açıklama yolladı.

ASELSAN'dan KAP'a gönderilen açıklamaya göre, şirketin uluslararası müşterilerine, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihraç edilecek.ASELSAN'ın bu ihracat karşılığında 21 Milyon 411 Bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığı kaydedildi.