ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komite stabilize silah ve haberleşme sistemlerinin tedarikine ilişkin 30 milyon 668 bin 376 dolarlık satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin 376 dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.