ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık satış sözleşmesi

Kaynak: AA
ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, elektro-optik, uzaktan komite stabilize silah ve haberleşme sistemlerinin tedarikine ilişkin 30 milyon 668 bin 376 dolarlık satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komite stabilize silah ve haberleşme sistemlerinin tedarikine ilişkin 30 milyon 668 bin 376 dolarlık satış sözleşmesi imzaladı.

aselsan1.gif

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin 376 dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
30 ülkeden 60 influencer İstanbul’da buluştu
30 ülkeden 60 influencer İstanbul’da buluştu
Bursa'da depoda yangın: 2 katlı eve sıçradı
Bursa'da depoda yangın
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
İzmir’de korkunç kaza! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir’de korkunç kaza! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet verici olay! Veterinere saldıran kadın ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da dehşet verici olay! Veterinere saldıran kadın ortalığı birbirine kattı