ASELSAN'dan Asya ve Orta Doğu'ya 79,3 milyon dolarlık satış

Kaynak: AA
ASELSAN'dan Asya ve Orta Doğu'ya 79,3 milyon dolarlık satış

ASELSAN, Asya ve Orta Doğu bölgesindeki müşterilerinin kullanımı için toplam bedeli yaklaşık 79,3 milyon dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan Asya ve Orta Doğu'ya silah sistemleri satışı...ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, Asya ve Orta Doğu'da yerleşik müşterilerinin son kullanımı için elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 79 milyon 277 bin 900 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmeleri imzalamıştır. Denizaltı savunma harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar sisteminin ihracatı, söz konusu sözleşmeler kapsamında ilk kez gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Sabiha Gökçen'in yeni CEO'su belli oldu Gündem
Sabiha Gökçen'in yeni CEO'su belli oldu
Emeklilere bir kötü haber daha. Burada çalışanların maaşları kesilecek Ekonomi
Emeklilere bir kötü haber daha. Burada çalışanların maaşları kesilecek
Balıkesir’de orman yangını Yerel Haberler
Balıkesir’de orman yangını
Filistin’de 10 günde 716 Filistinli öldürüldü Dünya
Filistin’de 10 günde 716 Filistinli öldürüldü
Hayvan pazarında kurşun yağdı. Ölü ve yaralılar var Yaşam
Hayvan pazarında kurşun yağdı. Ölü ve yaralılar var
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı Sağlık
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı
Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı Yerel Haberler
Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı