ASELSAN’ın geliştirdiği insansız kara aracı Aslan tanıtıldı

Kaynak: İHA
ASELSAN’ın geliştirdiği insansız kara aracı Aslan tanıtıldı
ASELSAN, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve silah sistemleri entegrasyonu yapabilen insansız kara aracı Aslan’ı Ağrı’da düzenlenen bir etkinlikle tanıttı.

Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren ilk insansız kara aracı oldu.

ASELSAN, milli savunma sanayisinde önemli bir başarıya imza attı. ASELSAN tarafından geliştirilen Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı Aslan, Ağrı’da icra edilen bir faaliyet sırasında kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtıma Ağrı Valisi Mustafa Koç ve 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı katıldı.

Aslan, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen ve üzerine SARP-L Silah Sistemi ile ihtiyaç duyulan başka faydalı yüklerin takılabildiği, otonom veya uzaktan komuta edilebilen üstün hareket kabiliyetine sahip bir insansız kara aracıdır. Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren ilk insansız kara aracı olma özelliğini taşımaktadır.

Aslan, 153 dB’e kadar yayın seviyesini yükseltebilen AVAZ Uzun Menzilli Sonik Silah ile de donatılmıştır. AVAZ, toplumsal olaylara müdahale için kullanılabilen ve öldürücü olmayan bir sistemdir. AVAZ, kayıtlı bir sesi yayınlama, konuşma sesi veya belirli uyarı tonlarını 1.250 metre mesafeye kadar etkin olarak iletme yeteneğine sahiptir.

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