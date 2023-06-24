ASELSAN'ın "GÖZDE"si envantere girdi

ASELSAN tarafından geliştirilen Gözde envantere giriş yaparken, seri üretimi başlayan minyatür bomba TOLUN, ilk teslimat için gün sayıyor.

ASELSAN'ın "GÖZDE"si envantere girdi

ASELSAN, dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından Paris Airshow'da hava platformları için geliştirdiği mühimmat, aviyonik ve elektro optik ürünler başta olmak üzere bir dizi çözümünü sergiledi.

Bu ürünler arasında TOLUN Minyatür Bomba, TOLUN IIR Güdümlü Minyatür Bomba, Çoklu Taşıma Salanı SADAK-4T, GÖZDE ve LGK-82 güdüm kiti yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile geliştirme ve üretim sözleşmelerini imzaladığı TOLUN için yalın üretim hattı kuruldu ve seri üretime başlandı. TOLUN'un kullanım konseptine uygun sertifikasyon testlerinin temmuz ayında tamamlanarak teslimata başlanması hedefleniyor. TOLUN'un geliştirme sürecinde, F-16 ve Bayraktar AKINCI taarruzi insansız hava aracı ile başarılı atış testleri gerçekleştirildi.

aselsan23456.jpg

MENZİL 100 KİLOMETRE

TOLUN, hava platformundan çoklu taşıma salanıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirildi.

100 kilometre menzile sahip TOLUN, hem delici etkinlikli hem de parçacık etkili harp başlığı varyantlara sahip bulunuyor. TOLUN, bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor.

ASELSAN, minyatür bomba projesiyle akıllı çoklu taşıma salanı da geliştirdi. Çoklu taşıma salanı SADAK-4T ile F-16 uçaklarının kanat altlarına dörder adet minyatür bomba taşıyan birer çoklu salan yerleştirilebiliyor. Böylece aynı anda çoklu hedef angajmanı ile oyun değiştirici bir kabiliyet oluşturuluyor. SADAK'ın 2'li versiyonu da bulunurken TOLUN kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak tekli şekilde kullanılabiliyor. ASELSAN, aynı zamanda genel maksat bombaları için çoklu kullanım konseptine uygun salan geliştirmek için çalışmalara devam ediyor.

fuze33344.jpg

KIZILÖTESİ ARAYICI BAŞLIKLI TOLUN YIL SONUNDA

ASELSAN minyatür bombanın seri üretim çalışmalarını sürdürürken mühimmatın varyantlarını geliştirmek için de faaliyetler yürütüyor.

Kızılötesi arayıcı başlıklı "Man-in-the-Loop" özellikli minyatür bomba (IIR Minyatür Bomba) varyantının bu yıl sonunda kalifiye olması hedefleniyor.

Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba, geçmiş varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak.

Man-in-the-Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi yapılabilecek.

Kızılötesi arayıcı başlıklı minyatür bomba için ASELSAN öz kaynaklarıyla tasarım süreci devam ediyor. Tasarımın tamamlanmasıyla yer ve uçuş testleri gerçekleştirilecek.

aselsan23456-001.jpg

ASELSAN VE TÜBİTAK SAGE'NİN "GÖZDE"Sİ

TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti de SSB ile imzalanan sözleşme kapsamında envantere girmeye başladı.

GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Ormanlara giriş yasağında ilk gün Güncel
Ormanlara giriş yasağında ilk gün
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı Yaşam
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı Spor
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı Magazin
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?