Asena Tuğal'dan köpeklerine dair dikkat çeken yorum. Benim çocuklarım bunlar

Oyuncu Asena Tuğal, hava almak için çıktığı Etiler'de muhabirlerin sorularını ayak üstü cevapladı. Köpeklerini de yanında gezdiren Tuğal ilginç bir yorumda bulundu.

Asena Tuğal'dan köpeklerine dair dikkat çeken yorum. Benim çocuklarım bunlar

Güzel havanın tadını çıkartarak Etiler'de köpeklerini gezdiren Asena Tuğal bu sırada objektiflere yakalandı.

Yanında köpekleriyle birlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu köpeklerini göstererek, "Gelin, sizi parka getireyim' diyerek, buraya geldim. Benim çocuklarım da bunlar" ifadelerini kullandı.

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"EVDE RAHAT BIRAKMADILAR"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Asena Tuğal, Etiler'de görüntülendi. Parka giriş yaptığı sırada objektiflere takılan oyuncu, "Evde rahat bırakmadılar. Ben de, 'Gelin, sizi parka getireyim' diyerek, buraya geldim. Benim çocuklarım da bunlar" ifadelerini kullanarak, gülümsedi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Asena Tuğal, senaryo okumalarına devam ettiğini ve yaz sezonu için teklifleri değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti.

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