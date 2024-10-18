Asetek ve Podium güçlerini birleştirdi

Danimarka merkezli teknoloji şirketi Asetek, simülasyon yarış dünyasında önemli bir adım attı. Şirket, ABD’nin en hızlı büyüyen simülasyon yarışı sistemleri satıcılarından Podium 1 ile yeni bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu işbirliği, Asetek’in ünlü Invicta, Forte ve La Prima ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak. Şirket, bu anlaşma sayesinde dördüncü çeyrekte yaklaşık 1,5 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

PODİUM 1: GERÇEK YARIŞ DENEYİMİ SUNUYOR

Podium 1, yarış pistlerindeki deneyimlerini simülasyon dünyasına taşıyan bir ekip olarak tanınıyor. Şirket, sadece yarış pistlerinin heyecanını yaşatmakla kalmayıp, bu deneyimi aşan simülasyon platformları sunmayı hedefliyor. Hem Asetek hem de Podium 1, yarış tutkunlarına gerçekçi deneyimler sunma misyonunu paylaşıyor.

ASETEK'TEN KUZEY AMERİKA PAZARINDA GÜÇLÜ ADIM

Asetek’in Marka ve Dijital Başkan Yardımcısı Maja Sand-Grimnitz, ortaklık hakkında şunları söyledi: "Hem Podium 1 hem de Asetek SimSports yarış pistlerinde doğdu. Kuzey Amerika pazarında büyümek için mükemmel bir fırsat yakaladık. Aynı mükemmeliyet standartlarına sahip bir ortakla bunu gerçekleştirmek heyecan verici."

ASETEK HAKKINDA

2000 yılında Danimarka’da kurulan Asetek, mekatronik inovasyon alanında küresel bir liderdir. Simülasyon oyunlarına yönelik ürünleriyle tanınan şirket, dünya çapında Çin, Tayvan ve ABD’de faaliyet göstermektedir.