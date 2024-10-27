Asfalta çimento dökerek ilerledi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Asfalta çimento dökerek ilerledi!

Adıyaman'da, bir beton mikseri seyir halindeyken yol boyunca çimento dökerek ilerledi.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Merinos Taziye Evi yakınlarındaki trafik ışıklarında duran bir beton mikseri yaklaşık 1 dakika boyunca asfalta çimento boşalttı.

YOL BOYUNCA ASFALTA ÇİMENTO DÖKTÜ

Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle hareket eden beton mikseri yol boyunca asfalta çimento dökmeye devam etti.

Bu anlar diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonları kameralarına yansıdı. Tepkilere neden olan beton mikserinin asfalttı kullanılamaz hale getirdiği bu tür araçlar üzerinde denetimlerin sıklaştırılması gerektiği belirtildi.

Asfalta çimento dökerek ilerledi!

Asfalta çimento dökerek ilerledi!

Asfalta çimento dökerek ilerledi!

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