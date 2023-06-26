Asgari ücret 6 günde 45 dolar eridi

Geçen hafta açıklandığında 482 dolara denk gelen asgari ücret, dolar kurunun artmasıyla yaklaşık 45 dolar eridi. Asgari ücret doların 26'yı görmesiyle birlikte yaklaşık 437 dolara geriledi.

Asgari ücret 6 günde 45 dolar eridi

Döviz kurunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin altında kalan faiz artışı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest kambiyo rejimi vurgusunun ardından başlayan yükseliş ivmesi haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL geçen hafta yeni tarihi zirve olan 25.73 seviyesine kadar yükselmişti. Bugün gün içi en yüksek 26.04 seviyesinde zirveyi gördü.

Son oranlara göre asgari ücret yaklaşık 437 dolara denk geliyor. Asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolardı. Buna göre asgari ücret bir haftada yaklaşık 45 dolar eridi.

ATALAY'A GÖRE FAİZİN İNMESİYLE 500'E ÇIKACAKTI!

Öte yandan katıldığı bir televiyon programında asgari ücrete gelen zammı değerlendiren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak."

İLK MAAŞLAR 31 TEMMUZ’DAN SONRA

Asgari ücrete yapılan artış 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. İşçilerde genellikle çalıştıktan sonra maaşını alıyor. Buna göre mevcut yeni asgari ücret 1 Temmuz tarihinden geçerli olacağı için ilk maaşları banka hesaplarında en erken 31 Temmuz tarihinde görecekler.

İlgili Haberler
Doları bırak Papua Yeni Gine Kinasına bak. Ekonomist Özgür Demirtaş paylaştı
Açlık sınırı yeni asgari ücreti de geçti. Zamlı maaş cebe girmeden eridi
Üç günde eriyen Asgari Ücret yürürlüğe girdi
Üç günde eriyen Asgari Ücret yürürlüğe girdi
Zamlı maaşı cebimize bir koysaydık ya. İki gün önce açıklanan asgari ücret her dakika eriyor
Asgari ücretten sonra yemek bedeli de yeniden belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
TGC'den Merdan Yanardağ açıklaması Güncel
TGC'den Merdan Yanardağ açıklaması
Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi Güncel
Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi
Milli Takım'ın başına Abdullah Çakmar getirildi Spor
Milli Takım'ın başına Abdullah Çakmar getirildi
Ali Koç yazdığı teşekkür mektubu Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı Spor
Ali Koç yazdığı teşekkür mektubu Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı
Evin bahçesine giren yılan yakalandı Güncel
Evin bahçesine giren yılan yakalandı
İçişleri Bakanlığı el değiştirince uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe Güncel
İçişleri Bakanlığı el değiştirince uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe
Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu Magazin
Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu