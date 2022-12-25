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Selen Görgüzel asgari ücretlilerden özür diledi.

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri sebebiyle kısa sürede gündem olan ve tepki toplayan şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özür diledi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 08:51
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Asgari ücret alan benimle sevgili olamaz demişti. Selen Görgüzel asgari ücretlilerden özür diledi

Selen Görgüzel asgari ücretlilerden özür diledi.
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Geçtiğimiz aylarda yönetmen Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel, paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cildine yaptırdığı işlemlerle sık sık konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz günlerde de asgari ücretle ilgili bir çıkışta bulundu. Sözleri tepki çeken ünlü isim, özür diledi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Selen Görgüzel, önceki gün "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine" dedi. Cevabından dolayı kısa sürede gündem olan şarkıcıya tepki yağdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Eleştirilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Selen Görgüzel, şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan tüm emekçi kardeşlerimden, büyüklerimden, dostlarım ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Maalesef yanlış anlaşıldım. Açıklamam asla sizi rencide etmek amaçlı değil, aksine hayat şartlarının ne kadar zor olduğunun altını çizmek amaçlı yapılmış bir söylemdi. Bizlerin icra ettiği meslek gereği yapmamız gereken harcamalar, yatırımlar, bulunmamız gereken ortamlar için belli kazanç grubu insanlar bile zorlanırken benim mücadelem için de o şartlarda yanımda olacak kişi üzülebilir, kendini kötü hissedebilir demek istemiştim. Takdir sizin."

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