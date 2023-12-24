Asgari ücret komisyonundaki rakamlar belli oldu

7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilişkin süreçler tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yıla girmeden önce Resmî Gazete’de yayımlanması gereken asgari ücret süreci 11 Aralık’ta başlamıştı ve bu sürece ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ederken 3. toplantı için tarih henüz netleşmedi.

Yılın bitimi yaklaşırken asgari ücretinde yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Fakat asgari ücret zam oranının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

TEK ZAM YAPILMASI PLANLANIYOR

2024 senesinde asgari ücrete tek zam yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi, ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Işıkhan son verdiği mesajında ise bu kararın herkesin memnun olduğu bir ücret seviyesinde olmasını beklediklerini ayrıca asgari ücretli çalışanları yüksek enflasyon karşısında koruma ilkesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşmasında “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter.” ifadelerini dile getirmişti.

Asgari ücret zammı konusunda piyasada birçok farklı beklenti oluştu. Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılma ihtimali üzerinde beklentiler bulunuyor.

Asgari ücrete yapılacak olan zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde belirlendi:

Yüzde 35’lik zamla asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamla 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamla 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamla 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamla ise 17 bin 673 lira olacak.