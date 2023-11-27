Asgari ücret maratonu ay başında başlıyor

Asgari ücretin belirleneceği toplantılar Aralık ayı başında başlıyor. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. 7 Milyondan fazla çalışanı ilgilendiren toplantı zincirinde ikinci toplantı ise TÜRK-İŞ'te gerçekleştirilecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret maratonu ay başında başlıyor

Asgari ücretin belirleneceği toplantılar zinciri Aralık başında başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılarda, doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak da milyonlarca kişinin kaderi belirlenecek.

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek.

İkinci toplantının adresi ise Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son birleşim ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda, asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

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