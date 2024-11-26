Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bir grafik paylaşarak Aralık ayında başlayacak asgari ücret zam pazarlıklarının tabanının şimdiden belli olduğunu belirtti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, gelecek ay başlayacak 2025 yılı asgari ücret pazarlıklarında zam oranına yönelik taban ücreti açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllara göre açlık sınırı ile asgari ücrete yönelik bir karşılaştırma yayınlayarak 2025 yılı asgari ücreti pazarlıklarının bu sınırdan başlayabileceğini belirtti.

Prof. Ali Hakan Kara, karşılaştırmada, “Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının yüzde 28 altında kalacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki yılın ücret artışı belirlenirken bu oran taban olacaktır” dedi.

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