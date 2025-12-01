Milyonlarca çalışan asgari ücrete 2026 yılı için yapılacak zammı bekliyor. Asgari ücret zammı için toplanacak komisyonun çalışmalarına bu hafta başlaması bekleniyor. Ancak işçi tarafını temsil eden TÜRK İŞ komisyonun yapısının değişmesini talep ederek zam pazarlığı için masaya oturmayacağını duyurdu.

Asgari ücrete yapılacak zammın yıl sonuna kadar belli olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

22 bin 14 lira olan mevcut asgari ücrete yapılacak zamla ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Sabah’ta yer alan haberde yüzde 20 ile yüze 40 zam aralığı için olası senaryolar yer aldı.

Asgari ücret zammı için olası senaryolar şöyle:

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.

Yüzde 23 zam senaryosunda, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye çıkacak.

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

Yüzde 35 artış durumunda, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Yüzde 40 zam halinde ise 2026 yılında net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine yükselmesi tahmin ediliyor.