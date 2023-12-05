Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver

Yeni yıla sayılı günler kala gözler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Milyonların beklediği rakam henüz açıklanmamışken uzmanlardan bazı tahminler gelmeye başladı. Peki sizce yeni asgari ücret ne kadar olacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra uzmanlar ve vatandaşlar yeni asgari ücretin tahminlerini paylaşmaya başladı.

Sizce yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Tıkla oy ver...

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Asgari ücret görüşmelerinin ne zaman yapılacağı da açıklandı.

İlk toplantının 11 Aralık tarihinde gerçekleşeceği bildirilirken yıl sonuna kadar komisyon 4 kere daha toplanacak.

Toplantıda kimlerin yer alacağı merak konusu olurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 4 asgari ücretlinin yer alacağı açıklandı.

Uzmanların bazıları yeni asgari ücretin 14 bin 500 TL'den başlayacağını belirtirken bazıları ise görüşmelerin 17 bin TL'den başlayacağını belirtti.

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