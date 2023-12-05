Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver

Yeni yıla sayılı günler kala gözler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Milyonların beklediği rakam henüz açıklanmamışken uzmanlardan bazı tahminler gelmeye başladı. Peki sizce yeni asgari ücret ne kadar olacak?