Asgari ücret vatandaşın cebine girmeden buharlaşacak

2024’e sayılı günler kala asgari ücrete yapılacak olan değişikliğin etkisiyle birçok kalemde de fiyat artışları görülecek.

Yaklaşık olarak 7 milyondan fazla kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret rakamlarının açıklanmasına günler kaldı. Asgari ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık’ta 2. toplantısını gerçekleştirdi. Ancak toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. 3. toplantının yapılmasıyla beraber belirlenecek olan asgari ücretlerindeki değişiklik beraberinde birçok kalemdeki değişikliği de beraberinde getirecek.

TUTAR DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok alanda tutar değişikliği olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK

Asgari ücretin artışıyla beraber bu artıştan etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i baz alınarak hesaplandığından dolayı yeni asgari ücretin etkisiyle işsizlik ödeneği de artacak. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselmiş olacak.

STAJYER ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA PARA ALACAK

Staj programına dahil olan lise veya üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle beraber artacaklar arasında yer alıyor. Yeni asgari ücret artışı, GSS primlerine de etki edecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanabilmek için brüt asgari ücret tutarının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Bunlara ek olarak yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de dahil olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.