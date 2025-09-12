Asgari ücret ve emekli maaşında şok tahmin! Özgür Erdursun tek tek açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada 2026’nın ikinci yarısı ve 2027’nin başında çalışanlar ve emekliler için ekonomik anlamda zor bir dönemin yaşanacağını söyledi. Erdursun, hükümetin orta vadeli programında emekli maaşlarının düşük olduğunun kabul edildiğini ancak vatandaşlardan iki yıl boyunca sabır beklendiğini aktardı.

Emekli maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılmayacağını belirten Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %10–12 arasında, memur ve memur emeklilerine ise %16–18 arasında enflasyon farkı yansıtılacağını öngördü. Ancak bu farkların yüksek görünse de ilerleyen dönemde geri alınabileceğini ifade etti.

Asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdursun, hedeflenen enflasyonun %16 olduğunu hatırlatarak, asgari ücrette %20 civarında bir artış beklediğini söyledi. Bu oran %15–25 arasında değişebilirken, üst sınırın 26.500 TL olacağını tahmin ettiğini belirtti. Erdursun, daha önce yaptığı tahminlerin gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

2026'nın 2. dönemi, 2027'nin 1. döneminde tüm çalışanlar ve emekliler açısından hayal kırıklığı bekliyor. Çalışanlar, emekliler hayal kırıklığı yaşıyor. Bunu bakın hükümet yetkilileri orta vadeli programda şunu söylediler, “Evet emekli aylıkları da düşük, bir miktar düşük. Bunun farkındayız ama bizi bir 2 yıl idare etmeleri gerekiyor” gibi cümleler kuruyor. Çünkü 2025, 2026, 2027'nin başında herhangi ayrıca bir iyileştirme yapılmadan ücretler düşük tutulmaya devam edecek. Enflasyon hedefi doğrultusunda seçimlere kısa süre kala emekli aylıklarına ayrıca bir dokunuşla oy hedefi doğrultusunda bir değişiklik olabilir. Onun dışında emekli aylıklarının ne olacağını ben aylardır söylüyorum. SSK ve BAĞKUR emeklilerine %10-%12. Bunun üstünde bir enflasyon farkı çıkmaz. Memur ve memur emeklilerini %16 ile %18 arasında bir enflasyon farkı çıkacak. Bu yüksekmiş gibi gözüküyor ama 2026'nın 2. Döneminde bu verecekleri bir yüksek bir miktar yüksek farkı 2026'nın 2. döneminde geri alacaklar. Onların hesaplamaları biraz daha farklı. Asgari ücretin ben %20 civarında artacağını öngörüyorum. Bu %20 olur, %25 olur, %15 olur ama ben %20 civarında çünkü hedeflenen enflasyon doğrultusunda artış yapıyorlar. Hedeflenen enflasyon %16, bu nedenle ben %20'ler civarında asgari ücrette bir artış bekliyorum. Asgari ücretin 26.500 TL olacağını bekliyorum. Şu ana kadar söylediğim rakamların hepsi gerçekleşti.