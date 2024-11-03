Asgari ücret zammı için yeni tahmin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltti ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin kredi notundaki bu artışın, tek bir yıl için oldukça yüksek bir yükseliş olduğunu ve olumlu bir gelişmeyi temsil ettiğini ifade etti. Gill ayrıca, kamuoyunun merakla beklediği asgari ücretle ilgili de dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Gill, "Gelir politikasına ilişkin kararların Orta Vadeli Program kapsamında gelecek yılki enflasyon hedefiyle yakından koordine edilip edilmeyeceğini izliyoruz. Asgari ücret artışı geçmiş enflasyonla daha uyumlu olursa, manşet enflasyonu ne kadar hızlı düşürebilecekleri konusunda soru işaretleri oluşabilir” şeklinde konuştu.

TAHMİN YÜZDE 30 SEVİYESİNDE

"Asgari ücretin, geçtiğimiz yıl ve bu yıl sonundaki enflasyonla hedeflenen enflasyon arasında bir ortalamada artmasını bekliyoruz" diyen Gill, yıl sonu enflasyon oranını yaklaşık yüzde 44 olarak öngördüklerini belirtti. Gill, şöyle devam etti: “Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30. Bu açıkçası önemli bir karar çünkü yaşam maliyeti çok arttı. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil ama bence Türkiye'deki baskılar Avrupa ve Doğu Avrupa'dakinden daha yoğun oldu. Bu açıdan, dezenflasyonun uzun zaman alacağını düşünüyoruz"