Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi

Ocak 2024'te asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiş ancak bir önceki yılda olduğu gibi ikinci bir zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ankara kulislerinden çok yüksek olmasa da asgari ücrete zam yapılacağı bilgisi geldi.

Hükümet kanadından üst üste 'asgari ücrete zam yok' açıklaması yapılsa da ilk 6 ayda enflasyon karşında maaşları hızla eriyen çalışanların zam beklentisi devam ediyor.

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Ankara kulisleri ise açıklanmasa da hükümetin masasında asgari ücret zammına ilişkin de çalışma olduğu yönünde bilgi veriyor.

Peki Ankara kulislerinin konuştuğu asgari ücret zammı ne kadar? Çalışanlar bu zamma razı olacak mı?

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Ocak başında yüzde 49 oranında zam sonrası asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Emekli kesimi yılın ikinci zammı için gün sayarken çalışan kesiminde ise emekli ve memur zamlarının ardından asgari ücrete de zam yapılması beklentisi her geçen gün artıyor.

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KULİSLERDE SÜRPRİZ ZAM KARARI GÜNDEMDE

Hükümete yakın kulisler AK Parti’nin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği konuşuyor.

Aktarılan bilgilere göre bu yılın ilk yarısında enflasyon ortalaması her ne kadar yüzde 25 oranında gerçekleşse de asgari ücrete yapılacak ara zam bu oranı bulmayacak.

KULİS BİLGİLERİ 'YÜZDE 15 ARA ZAM' VAR DİYOR

Kulislerde dolaşan asgari ücrete ara zam oranı ise en fazla yüzde 15 oranında gerçekleşecek. Beklentiye göre çalışan kesimin maaşı Temmuz’da yapılacak bir ara zam ile 17 bin 2 liradan 19 bin 552 liraya çıkarılacak.

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