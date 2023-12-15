Asgari ücret zammında üç kritik nokta

Yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşılıyor.

Asgari ücret zammı için ilk toplantı 11 Aralık 2023 Pazartesi günü yapıldı.

2024'te geçerli olacak asgari ücret zammının belirlenmesi için neredeyse sona gelindi. Önümüzdeki yıl sadece bir kere zam yapılacak asgari ücret için ikinci toplantıda ilk teklif masaya gelecek. Buna göre net rakamın 25-29 Aralık'ta ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

İLK TEKLİF MASAYA GELECEK

Komisyonun ikinci toplantısında ilk teklif masaya gelecek. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) toplantıda asgari ücret için beklentisini açıklayacak. Tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam sonrasında emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile işsizlik maaşı da zamlanacak.

ZAM ORANINDA 3 EŞİK

Uzmanlar, asgari ücret yapılacak zam oranı hakkında 3 eşik belirledi. Tahminlere göre asgari ücrete yüzde 40, yüzde 45 ve yüzde 50 oranında zam gelebilir.

Haber 7'de yer alan habere göre cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolar düzeyine yükselecek.

ZAMMI BELİRLEYECEK 3 VERİ

Yeni asgari ücretin tespitinde başta Merkez Bankası'nın 2023 yılı ve 2024 yılı enflasyon tahminleri olmak üzere beklenen memur zam oranı öne çıkacak. Bu verilere ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal adalet mekanizması doğrultusunda kamuoyunda gerçekleştirdiği anket çalışmaları da yer alacak.

VEDAT IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücretin belirlenmesinin, çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı öneme sahip olduğunu dile getirmişti.

Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun 21 yıldır gerek kayıt dışı istihdam gerekse işsizlikle yaptığımız mücadeleye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok büyüyerek istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.

Ekonomideki bu genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz. İnşallah bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye'den söz edeceğiz. 2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir.