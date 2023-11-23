Asgari ücrete yapılacak zammı kuruşu kuruşuna açıkladı. 2024'te ara zam da yok

Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücret hakkında tahminler ve yetkililerin açıklamaları da artmaya başladı. Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak olan asgari ücret hakkında 2 farklı tahmin var. Ekonomist Muhammet Bayram asgari ücrette yaşanabilecek 2 senaryoyu açıkladı

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücrete yapılacak zammı kuruşu kuruşuna açıkladı. 2024'te ara zam da yok

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrasında asgari ücret hakkında açıklamada bulunarak 2024 senesi için tek zam yapmayı planladıklarını, esasında normal ücret belirlemenin de bu olduğunu açıklamıştı.
Milliyet Gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret belirlenirken esas kriterlerden birisi olan enflasyon'un bundan sonra hedef enlasyon üzerinden yapılacağını, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre ise yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 67,23 olarak açıklandığını belirtti.

ARA ZAM YOKSA GELECEK DÖNEM ENFLASYON DA HESAPLANMALI

Ekonomist Bayram, açıklamalarının devamında hükümet yetkililerinin asgari ücrette tek sefer zam yapılması durumunda gelecek dönem enflasyonun da yansıtılması gerektiğini belirtti.

"ARA ZAM GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Normal şartlarda ara zam temmuz ayı itibarıyla yapılıyor. Ocak ile mayıs ayında enflasyonun yüksek seyretmesinden dolayı ben tekrar ara zam yapılabileceğini düşünüyorum.

Eğer yapılmayacaksa da son 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 38. Yani yüzde 38 + gelecek yılın ilk 6 ayı enflasyonuna yönelik artış yapılabilir. Bu çok büyük bir artış olur ve enflasyonu olumsuz etkiler.

Ekonomiyi ücret fiyat sarmalına sokabilir. Ben o nedenle tekrardan bir ara zam yapılabileceğini düşünüyorum. Enflasyon mayıs ayına kadar yüksek seyredecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışanları enflasyona ezdirmeme politikası mevcut. Ben o yüzden 2024’ün ortalarına doğru tekrardan asgari ücret ara zam geleceğini düşünüyorum.

‘2025’TE YILDA TEK ASGARİ ÜCRETİ KONUŞABİLİRİZ’

2025’e geldiğimizde yılda tek sefer asgari ücret konuşabilir hale gelebiliriz. 2025’te sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak belirlendi. Bu makul bir enflasyon oranıdır. 2026 itibarıyla tek haneli enflasyon beklentisi mevcut. Böyle giderse enflasyonun tek haneye ineceğini görebileceğiz.

ENFLASYON FARKININ ÜZERİNE ÇIKILACAK MI?

Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gelecek yıl 1 kez asgari ücret belirlenecek denirse asgari ücret 6 aylık enflasyon farkının üzerine çıkacaktır. Enflasyon farkı kadar artış ve refah payı artışı olursa gelecek sene tekrar ara dönemde zam yapılacaktır diyebiliriz.

ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK KAÇ OLUR?

En düşük enflasyon beklentim yüzde 35’ler civarında. Eğer yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392, yüzde 50 artış olursa ki bu bizim olabilecek en yüksek artış beklentimizdir. Yüzde 50 artış olması durumunda 17 bin 103 TL yapar. Benim tahminim yüzde 45’ler seviyesinde olacağıdır, bu da 15 bin 962 TL yapar, psikolojik sınır 16 bin TL’dir.

‘VERGİ DİLİMLERİ SABİTLENMELİ’

Alım gücünü artırmaya yönelik hususların değerlendirilmesi gerekiyor. Ücretlilerin vergi dilimleri sabitlenmelidir. Çalışanlar 1 yıl boyunca aynı vergi oranı ile vergilendirilmelidir. Çünkü dönem ortasında vergi dilimine girip maaşlarında çok daha fazla kesinti yaşayabiliyorlar.

Bakan Işıkhan’ın ‘Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz’ açıklaması çok önemli. Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda vergi dilimi sabitlenirse, istisnanın yanlış uygulanması düzeltilirse çalışanlara yılda tek sefer artış yapılabilir.

Bu alım gücünü artıran bir husustur. Şu anda en düşük maaşı alan bir kişi üçüncü, dördüncü ayda vergi dilimine girebiliyor. Yüzde 15’ten sonra yüzde 20 vergi dilimine girebiliyor. Eğer bu düzenlemeler yapılırsa yılda tek sefer asgari ücret belirlenebilir.”

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