Asgari ücrete yapılacak zammı kuruşu kuruşuna açıkladı. 'Bir sefer yapılacak' diyerek kara haberi verdi

Türkiye'de asgari ücretli ve daha yüksek maaş alan çalışanlar, 2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda.

Bu komisyon, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Geçmişteki asgari ücret artışları genellikle enflasyon oranlarıyla paralel ya da birkaç puan üstünde gerçekleştiği için, bu yıl da enflasyon verileri ilk dikkate alınacak ölçüt olacak.

Sözcü TV'de canlı yayına katılan Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücret zammı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bolgün, "Yüzde 20'yi geçmeyecek" diyerek, çalışanlar için zor bir sürecin kapıda olduğunu vurguladı.

IMF'nin 4. madde konsültasyonuna dikkat çeken Bolgün, "Beklenen enflasyon" çerçevesinde 2025 asgari ücret zammının tek seferde yapılacağını ve yüzde 20'nin üzerine çıkmayacağını ifade etti.

Prof. Bolgün, Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirirken, "Bu durum 2024 yılının ikinci yarısında bir stok birikimi yaratacak" dedi. Bu da enflasyonun 45 seviyelerine kadar yükselebileceği anlamına geliyor.

Örneğin, 2025 yılı için beklenen enflasyon oranı OVP’ye göre yüzde 17,5 olduğunda, üzerine eklenirse maksimum artışın yüzde 20 civarında olacağını belirtti. Dolayısıyla, Bolgün, sıkıntılı bir sürecin önümüzde olduğunu vurguladı.

Bolgün, yılın sonunda yüzde 25 civarında bir refah kaybının yaşanabileceğini öngörüyor. Bu durum, çalışanların alım gücünü olumsuz etkileyecek. Ekonomik daralmanın, çalışanların yaşam standartları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise ilerleyen dönemlerde daha net bir şekilde görülecek.

Çeşitli kurumların 2025 yılı asgari ücret zammı için öngördüğü enflasyon tahminleri ise dikkat çekici. İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre enflasyon tahmini yüzde 41,5, bu da asgari ücretin 24.058 TL olacağını gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre ise bu oran yüzde 43,14; asgari ücret tahmini 24.336 TL. Anadolu Ajansı'nın tahmini yüzde 42,64 ile 24.251 TL, Reuters ise yüzde 42,95 ile 24.304 TL olarak belirlemiş durumda.

Finansal Kurumlar Birliği ise daha yüksek bir enflasyon beklentisiyle yüzde 49,39 tahmininde bulunarak, asgari ücretin 25.399 TL olabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar "2025 yılı asgari ücret zammı ile ilgili belirsizlikler sürüyor. Çalışanlar açısından endişeler artıyor. Ekonomik göstergeler ve uzman yorumları, işçi sınıfının önümüzdeki dönemlerde zorluklarla karşılaşabileceğini ortaya koyuyor. Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısı, bu belirsizliklerin sona ermesi açısından kritik bir dönemeç olacak" dediler.