Asgari ücreti bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli zammı için rakam verdi

Aylardır kaç lira olacağı tartışılan 2025’te asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Asgari ücret için “22 bin ile 23 bin lira arasında olacak” diyerek günler öncesinde asgari ücret için doğru bir tahminde bulunan ünlü SGK uzmanı Erdursun'dan bu kez en düşük emekli maaşına ilişkin açıklama geldi.

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından milyonlarca kişinin gözleri emekli zammına çevrildi. Emeklilerin beklediği yanıt ise sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özgür Erdursun'dan geldi.

Özgür Erdusun “Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22 bin 104 lira oldu! Hayırlı olsun” dedikten sonra "Emeklilerede %17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile %25’e tamamlanır.” dedi.

Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı Özgür Erdrusun'un bu açıklamasını iyimser bularak, bu yıl refah payı olmayacağını savundun.