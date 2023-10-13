Asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı. Bu rakam ilk kez söylendi

Milyonlarca çalışan asgari ücretteki artışının ne kadar olacağını merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını söylemişti.

Milliyet Gazetesi'ne asgari ücreti değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Her ne kadar sayın Bakan Işıkhan’ın yüzde 38 civarında SGK ve Bağ-kur emeklilerine zam yapılacağını tahmin etse de bu oran verilecek enflasyon farkıdır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın mutlaka refah payı artışı yapacağını, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zammın, asgari ücretliye yapılacak zammın yüzde 50 civarında olacağı düşüncesindeyiz.Yüzde 38 oranı enflasyon farkı ile ilgili bir oran. Enflasyon farkının da bunun üzerinde gerçekleşeceği yaklaşık yüzde 41-42 civarında gerçekleşeceği ve bunun üzerine de yüzde 7-8 puanlık refah payı artışı verileceği, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 50 oranında artış yapılacağını öngörebiliriz.Burada yüzde 50 artışa göre en düşük SSK, Bağ-kur emeklisinin maaşının 7 bin 500 TL’den 11 bin 250 TL’ye çıkmasını öngörüyoruz.

Burada yüzde 50 artışa göre en düşük SSK, Bağ-kur emeklisinin maaşının 7 bin 500 TL’den 11 bin 250 TL’ye çıkmasını öngörüyoruz.

Bizim asgari ücretteki beklentimiz geçerliliğini koruyor. Enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağı kanaatindeyiz.

Daha önce de belirttiğim gibi refah payı beklentisi ile birlikte yüzde 50 civarında bir artış olacaktır. 17 bin 104 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceği kanaatindeyiz."