Asgari ücretin kaç TL olacağını açıkladı. Dedikleri çıkan uzman tahminini yaptı

Asgari ücrete yapılacak zam oranı şimdiden merak konusu oldu. Asgari ücretin, milyonlarca çalışanın yaşam standardını doğrudan etkileyen kritik bir konu olduğunu belirten ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, "Madem en düşük tahmin bu, o zaman asgari ücret buradan başlayacak," diyerek tahminini netleştirdi.

Türkiye’de asgari ücret belirleme sürecinin, yıllık enflasyon oranlarıyla yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Erdem, geçmişteki artışların genellikle yıllık enflasyonun 5-10 puan üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Erdem’in değerlendirmelerine göre, Türkiye’de yıllık enflasyon oranı yüzde 41,5 civarındayken, bu oranın asgari ücretteki artışa doğrudan yansıması bekleniyor.

PAZARLIKLAR YAPILACAK

"Komisyonda, enflasyonun yüzde 41,5 olması durumunda, ilk olarak 24 bin 58 TL gibi bir rakam üzerinde durulacak," diyen Erdem, bu rakamın kesin olarak kabul edilmesinin beklenmediğini de ekledi. İşçiler, işverenler ve hükümet temsilcilerinin yer alacağı komisyonda, bu rakam üzerinden yoğun pazarlıkların yapılacağı öngörülüyor.

Uzman, asgari ücretin belirlenmesinin ardındaki dinamiklere de değinerek, "Sonuç olarak, asgari ücretin 24 bin TL ile 25 bin TL arasında bir seviyede belirlenmesi muhtemel görünüyor," şeklinde konuştu.

Bu süreçte, sosyal ve ekonomik dengelerin gözetilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Erdem, "Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, birçok kişinin gelir düzeyi de değişecek. Bu nedenle, bu konunun tüm paydaşlar tarafından titizlikle değerlendirilmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enflasyon oranlarının sürekli değişkenlik gösterdiği bir dönemde, asgari ücretin belirlenmesi sürecinin ne denli önemli olduğunu anlamak için, bu tür tahminlerin dikkatle takip edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ekonomik belirsizliklerin ve yüksek enflasyon oranlarının yarattığı baskı, işçi ve işveren kesiminde çeşitli tartışmalara neden oluyor.