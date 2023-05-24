Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor

Akıllı telefon piyasasından fiyatlar dalgalanmaya devam ediyor. Güncel asgari ücret fiyatları ile alınabilecek akıllı telefonların listesi belli oldu. İşte o liste...

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 1
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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 2

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün dolar kurundaki artış ve yüksek enflasyon sebebiyle değişime uğruyor. Güncel asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi de haliyle bir avuç oldu. İşte o akıllı telefonlar ve fiyat listesi...

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 3

REALME 10

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 4

Fiyat: 8.400 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 5

POCO M4 PRO

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 6

Fiyat: 8.399 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 7

SAMSUNG GALAXT M33

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 8

Fiyat: 7.997 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 9

SAMSUNG GALAXY A32

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 10

Fiyat: 7.599 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 11

XIAOMİ REDMİ NOTE 12

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 12

Fiyat: 7.924 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 13

XIAOMİ REDMİ NOTE 11

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 14

Fiyat: 7.029 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 15

XAOMİ REDMİ NOTE 10 PRO

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 16

Fiyat: 8.299 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 17

OPPO A55

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 18

Fiyat: 6.120 TL

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 19

GENERAL MOBİLE GM 22 PRO

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Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor 20

TECNO SPARK 10 PRO

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