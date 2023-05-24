Asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi. Fiyatları takip etmek her geçen gün zorlaşıyor

Akıllı telefon piyasasından fiyatlar dalgalanmaya devam ediyor. Güncel asgari ücret fiyatları ile alınabilecek akıllı telefonların listesi belli oldu. İşte o liste...
Akıllı telefon fiyatları her geçen gün dolar kurundaki artış ve yüksek enflasyon sebebiyle değişime uğruyor. Güncel asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon listesi de haliyle bir avuç oldu. İşte o akıllı telefonlar ve fiyat listesi...
REALME 10
Fiyat: 8.400 TL
POCO M4 PRO
Fiyat: 8.399 TL
SAMSUNG GALAXT M33
Fiyat: 7.997 TL
SAMSUNG GALAXY A32
Fiyat: 7.599 TL
XIAOMİ REDMİ NOTE 12
Fiyat: 7.924 TL
XIAOMİ REDMİ NOTE 11
Fiyat: 7.029 TL
XAOMİ REDMİ NOTE 10 PRO
Fiyat: 8.299 TL
OPPO A55
Fiyat: 6.120 TL
GENERAL MOBİLE GM 22 PRO
TECNO SPARK 10 PRO