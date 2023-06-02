Asgari ücretin ne kadar olacağı şimdiden belli oldu. Atı alan Üsküdar'ı geçti nasıl olsa

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan yüzde 52 oyla seçimi kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti gözden geçireceklerine ilişkin açıklama yaparak "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.

“500 DOLAR BAZINDA BİR ORAN OLACAK”

Bilgin Mayıs ayı başlarında "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız" demişti.

Bilgin, "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" diye konuşmuştu. Bugün itibarıyla 500 dolar 10 bin 400 TL'yi aştı.

“12 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR"

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, asgari ücretin 12 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.

"EVE EN AZ YOKSULLUK SINIRI KADAR PARA GİREBİLMELİ"

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türk-İş verilerine göre, mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 362 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 33 bin 752 TL'ye çıktığını anımsatarak, "Bir ailede iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı kadar para girebilmeli" diye konuştu. Bu da asgari ücretin 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ediyor.

ERDOĞAN: ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ

16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oylar geçerli sayılmış, muhalefetin itirazlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan “Atı alan Üsküdar’ı geçti” demişti. Erdoğan’ın bu sözü siyasetin merkezine oturdu. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de benzer bir tablo ile karşı karşıya kalındı.