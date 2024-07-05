Asgari ücretli ve emekliye üzücü bir haber daha

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisinin "asgari ücret", İYİ Partinin "yoksulluk", konularıyla ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

“ENFLASYON 2 PUAN ARTIRMASIN DİYE…”

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, enflasyonu 2 puan artırmasın diye asgari ücrete zam yapmamanın, insani bütün duygulara aykırı olduğunu söyledi.

“PATRONLARA VERGİ İSTİSNASI GELİRKEN…”

Yüksek enflasyon karşısında vatandaşın ezildiğini belirten Ün, "Patronlara vergi istisnası getirilirken, kiraları ötelenirken söylenmeyen 'enflasyon yükseliyor türküsü', asgari ücretliye gelince çığırılmaya başlanıyor." dedi.

“ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ŞART”

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, yoksulluğun arttığını ve Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi haline geldiğini öne sürdü. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlardaki artışların düşük kaldığını kaydeden Kocamaz, "Emeklilerin büyük kısmı, 10 bin liranın altında kalan maaşlarıyla zorlu hayat mücadelesi vermekte." diye konuştu.

Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin eridiğini ifade eden Kocamaz, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasının kaçınılmaz hale gediğini söyledi.

“AKP VE MHP REDDETTİ”

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kira artışlarını, ev meselesini, depremde evsiz kalan vatandaşların dertlerini bildiklerini dile getirdi. Altunyaldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceliği, depremzedeleri ev sahibi yapmaya ayırıyoruz. Bunun yanında diğer vatandaşlarımızı asla meselelerle baş başa bırakmıyoruz. Dezenflasyon süreci haziran ayıyla birlikte başladı. Bu süreçle birlikte her ay yıllık enflasyonun ortalaması düzeyinde artması öngörülen kira artışları her ay düşüş gösterecek."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri AKP VE MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.