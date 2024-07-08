Asgari ücretlinin beklediği haber geldi. Tarih verildi

Milyonlarca asgari ücretli ara zam beklentilerini sürdürmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları artırılmış, asgari ücretle ilgili tartışmalar sürüyordu. Ekonomi yönetiminin bu konuda kapılarını kapatmasına rağmen, sosyal güvenlik uzmanları umut verici açıklamalarına devam ediyor. Milyonların beklediği tarih ise nihayet geldi. Asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle yaşamını sağlamakta zorlanan vatandaşa umut verici açıklamayı SGK uzmanı İsa Karakaş verdi.

ZAM EYLÜL'DE

İsa Karakaş ara zam bekleyen vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Eylül ayını işaret eden Karakaş, enflasyonun baz etkisi ile düşeceğini ve zamma uygun bir ortamın oluşabileceğini söyledi.

Türkiye'de asgari ücret zam kararı için önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmış olması gerekiyor. En son Aralık’ta bir araya gelen komisyon asgari ücretin 17 Bin 2 lira olmasını kararı bağlamıştı.

Şimdi ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Ağustos sonunda toplanabileceği öğrenildi. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı.