Asgari ücretliye ahlar vahlar ettirecek haber

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas Mayıs ayında daha da açıldı.

Türk-İş'in açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırma çerçevesinde, Mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 18 bin 969 liraya çıktı.

Buna göre 17 bin 2 TL’lik asgari ücret Mayıs ayında açlık sınırının 1.967 TL altında oldu.

Araştırma çerçevesinde, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ya da diğer adıyla yoksulluk sınırı 61 bin 788 liraya çıktı.

Aynı araştırma kapsamında, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 609 lira olarak gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 7 OLDU

Türk-İş’in verileri kapsamında mayısta mutfak enflasyonu da ivme kazandı.

İlgili dönemde Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,02 oranında oldu.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 83,83 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama yüzde 79,43 olarak kaydedildi.