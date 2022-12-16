Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu

2023 asgari ücret zam oranını belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta gerçekleştirildi. Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 2,5 saat devam etti. Toplantının sona ermesinin hemen ardından hem TÜRK-İş'ten hem de TİSK'ten önemli açıklamalar geldi.

Asgari ücrette üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü saat 14.00'te yapacak.

Bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

DHA'nın aktardığına göre, toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılmayacağı belirtildi.