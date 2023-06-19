Asgari ücrette 500 dolar şoku. Resmen açıklandı

Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, milyonlarca çalışanı ise dolaylı etkileyen asgari ücret ara zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yapıldı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları sundu.

'500 DOLAR ÜZERİNDEN KONUŞMUYORUZ'

Yeni asgari ücret için önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan 500 dolar seviyesi kriter olarak belirlenecekti. Bilgin, alt sınır 500 dolar olacak şekilde çalışacaklarını belirtmişti. Ancak döviz kurunun fahiş yükselişiyle birlikte iktidar, bu formülden vazgeçmek zorunda kaldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş temsilcisi Ramazan Ağar, rakam olarak henüz bir yere gelmediklerini vurgulayarak, "Asgari ücret geçim ücreti değil sonuçta. Biz biraz olsun rahatlatsın istiyoruz alım gücünü. 500 dolar üzerinden konuşmuyoruz. TL olarak konuşuyoruz. İki taraftan da hiç rakam gelmedi bugün masaya, bizden de. Görüşmeler devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonları ilgilendiren asgari ücret; işçi, işveren ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı sonrasında netleşecek. Kararın ise 23 haziran günü ya da 26 haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İŞVEREN NE KADAR TEKLİF EDİYOR?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, TÜİK'in 6 aylık enflasyon tahmininin yüzde 18-20 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100-10.400 TL arasında şekillendi. TİSK ayrıca özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bunun üzerine çıkabileceklerini bildirdi. İşveren tarafı TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek isterken, Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Hafta için 2 Bakanlık yetkilileri teknik ve bütçe çalışmalarını gerçekleştirdi. TİSK'in desteğin yüzde 6 oranında gerçekleşmesi durumunda sgari ücrette yüzde 30 artışa yeşil ışık yaktığı bildirildi.

TÜRK-İŞ NE İSTİYOR?

İşçi temsilcisi TÜRK-İş'in ise masaya getirdiği ilk ücret 500 dolarlık bir alım gücünü işaret eden 11.800 TL seviyesi oldu. TÜRK-İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışa ve açlık sınırı raporuna dikkat çekti. TÜRK-İŞ istedikleri rakamın olması durumunda uzlaşma metnine imza atacaklarını belirtti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücrete uygulanacak zam toplanan komisyon tarafından belirleniyor. Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.