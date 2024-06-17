Asgari ücrette 'ara zam' senaryoları! Hangi ihtimaller öne çıkıyor?

Türkiye'de asgari ücretli çalışanların sayısı milyonları bulurken, Temmuz ayı itibarıyla beklenen ara zammın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir merak konusu. Hükümet tarafından yapılan açıklamalara karşın, vatandaşların yaşam maliyetleri her geçen gün artmakta. Nitekim, yılın ilk çeyreğinde asgari ücretin açlık sınırının dahi altında kaldığı gözlemlendi.

Türk-İş'in raporlarına göre, Nisan ayında 17.725 TL olarak belirlenen açlık sınırı, Mayıs ayında 18.969 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde enflasyon oranlarının da tavan yaptığı görüldü; TÜİK'in verilerine göre Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranı %75,45 seviyesine ulaştı. Eğer mevcut asgari ücrete bir düzenleme yapılmazsa, ekonomik eşitsizliklerin daha da derinleşeceği öngörülüyor. Asgari ücrette ara zam yapılması konusunda ise çeşitli senaryolar masada yer alıyor ve bazı ihtimaller öne çıkıyor.

Temmuz ayında, memurlar ve emekliler için altı aylık enflasyon farkına bağlı olarak maaş ve aylıklarında artış bekleniyor. Kesin zam oranı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle netleşecek olup, şu ana kadar belirlenen beş aylık enflasyon farkı %22,72 olarak ifade edildi.

Açlık ve yoksulluk sınırının yanı sıra yüksek enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücretlilere de benzer bir zam yapılması gündemde. Cumhuriyet Gazetesi'nden Remzi Akkök'ün haberine göre, beklenen zam oranının ortalama %20 ile %25 arasında olması muhtemel görünüyor.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa yapımı için muhalefetin desteğini talep etti. Bu kapsamda, Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AKP'nin genel merkezinde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular. Erdoğan, 18 yıl sonra Özel'e gerçekleştirdiği iade-i ziyaret ile CHP genel merkezine adım attı.

Siyasi arenada iki liderin ardı ardına yaptıkları bu görüşmeler, politikada yeni bir uzlaşma ve diyalog döneminin işareti olarak değerlendirildi. Ekonomik meselelerin masaya yatırıldığı toplantılarda, Özgür Özel'in asgari ücrete ara zam yapılması yönündeki önerisi gündeme geldi. Erdoğan'ın, milyonlarca asgari ücretli vatandaşı doğrudan etkileyebilecek bu teklife olumlu yaklaşması ve CHP ile ortak bir zemin bulması bekleniyor. Öte yandan hükümet, enflasyonla mücadele etmek için uyguladığı tasarruf politikalarına devam ederken, ücret artışlarını enflasyonun temel nedenleri arasında görmekte.

BAKAN ŞİMŞEK'İN ÜCRET ARTIŞI KONUSUNDAKİ TAVRI NET

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu ve tek haneli enflasyon hedeflerine ulaşma amacıyla ücret artışlarına karşı çıkıyor. Merkez Bankası'nın raporları, asgari ücrette herhangi bir ara artışın öngörülmediğini ve bu durumun hedeflerin belirlenmesinde dikkate alındığını gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik herhangi bir planın olmadığını defalarca ifade etti. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki toplantısında da asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde bir karara varıldığı bildirildi.

EYLÜL'DE BİR DÜZENLEME OLABİLİR

Bazı kesimlerde ise asgari ücrete ara zammın yılın ortasında değil, sonlarına doğru olabileceğini konuşuluyor. Aktarılan bilgilere göre, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleştiği belirtiliyor. Ancak eylül ayında bir düzenleme olabileceğini öne sürülüyor.