Asgari ücrette dengeleri değiştirecek öneri

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu senenin sonuna kadar 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirleneceğini anımsatarak, asgari ücretin, iş dünyası tarafından asgari ücretten ziyade, tüm ücret skalasına etki eden bir çalışma olarak değerlendirildiğini belirtti.

2024 ile alakalı açıklanan "iddialı" bir Orta Vadeli Program'ın (OVP) yürürlükte olduğunu söyleyen Avdagiç, "Buna bağlı olarak, enflasyon, kur ve faizle ilgili hedeflenen bir yol haritası var. Bütün bunların içinde iş dünyasının rekabetçiliğini kaybetmeyeceği bir denge içinde yürümemiz lazım. Sadece ücretlerin dengelenmesiyle değil, aynı zamanda faizlerin ve kurun da denge içinde olacağı bir yapı olması lazım ki Türkiye'deki üretici-ihracatçı rekabetçiliğini artırsın ve yurt içindeki üreticiler ithal ürünlere karşı dezavantajlı hale gelmesin. Yeni asgari ücretin bütün bu büyük resmi görerek belirlenmesinin doğru olacağı düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

VERGİLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Başkan Avdagiç, asgari ücretle beraber iş dünyasının titizlikle üzerinde durduğu diğer bir ayrıntının ise gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 15 sene önce asgari ücretin ilk vergi diliminin asgari ücretin 13 katı mertebesinde olduğunu hatırlatan Avdagiç, "Her yıl asgari ücret bir sosyal ücret olarak daha hızlı artıyor olmasına rağmen gelir vergisi dilimleri bunun çok altında bir hızla arttı. İlk vergi dilimi 2008'de asgari ücretin 13 katıyken, bugün geldiğimiz noktada telaffuz edilen asgari ücret zammı beklentisi ve yeniden değerleme oranındaki vergi güncellemesi ile 2024'te 6 kattan bile az bir değere düşmüş olacak." dedi.

Avdagiç, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin revizesinden ziyade SGK üst limitinin yeniden düzenlenmesinin de çalışma yaşamı için önemli bir adım olabileceğini vurguladı.

“ASGARİ ÜCRET BÖLGESEL OLARAK DEĞERLENDİRİLİP BELİRLENEBİLİR”

Avdagiç, yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşvik skalaların uygulandığı bölgeler gibi asgari ücret içinde 6 skala olmasa bile 3 veya 4 skala olarak uygulanabileceğini söyleyerek, "Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır." dedi.

“FİNANSMAN MALİYETİ ÖNEMLİ”

Yurtiçine gelen yatırımlara da dikkat çeken Avdagiç, seçimden beri uygulanan politikanın tutarlı ve yabancı fon sahiplerinin makul ve pozitif karşıladığı bir zaman zarfında belirtti.

Avdagiç, "Tabii bizim açımızdan şu anda özellikle finansman maliyetinin yüksekliği önemli. En kritik konu, olabildiğince en hızlı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek ve finansman maliyetini buna bağlı olarak düşürüp Türkiye'deki iş dünyasındaki aktörlerin yatırım arzusunu artırmayı sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 toplantıyı geride bırakmıştı. 3. toplantı için ise geri sayım başladı. Rakamın bu hafta içerisinde açıklanması tüm çalışanlar ve işverenler tarafından merakla bekleniyor.