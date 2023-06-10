Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere salı günü toplanacak. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrete yapılacak zam oranlarını tek tek açıkladı.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 1

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere salı günü toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 3

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 4

Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 5

Ekonomist Muhammet Bayram, masada konuşulan rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede 'kamu işçilerine yapılan zam' ve eski Bakan Bilgin'in '500 dolar' çıkışından yola çıkarak tahminini açıkladı.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 6

Bayram, "Daha net bir rakam söylemek için TÜRK-İŞ ve TİSK’in taleplerini görmek gerekir. Tahminim 11 bin 500 ile 12 bin 500 arasında olacaktır" dedi.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 7

İlk etapta gözler 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna çevrilmişken Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, rakama ilişkin tahminlerini paylaştı.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 8

Asgari Ücret Tespit Komisyonu salı günü toplanacak. Haziran ayı enflasyon oranı ile beraber netleşmiş olacak. Haziran ayı enflasyonu Temmuz’un 3’ünde açıklanacak.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 9

Bu dönemde enflasyon oranlarından başka parametreler de asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak. Bir önceki dönemde asgari ücrete enflasyon artı refah payı artışı yapılmıştı. Yine refah payı artışının önemi fazla ama bu defa parametreler değişti.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 10

Geçtiğimiz dönemde Çalışma Bakanlığı’nın kamuoyu araştırması vardı. TÜRK-İŞ Başkanı’nın açlık sınırının altında olmaz talebi vardı.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 11

TİSK ve TÜRK-İŞ’in taleplerini bilmiyoruz ancak devletin işaret ettiği bazı oranlar var. Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı bu referans bir değerdir. Yüzde 45’lik zamla birlikte bütün asgari ücretliler ve memur ile emekliler en az bu düzeyde kendilerine zam yapılmasını talep ediyor.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 12

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin 500 dolar civarında olacağını işaret etmişti. Şöyle bir soru işareti var, acaba yeni Bakan bunu devam ettirir mi? Bizim ülkemizde plan bellidir, devletimiz verdiği sözü tutar. 500 dolar açıklandıysa bu seviyenin altında olmamak suretiyle açıklanacaktır. Ancak bazı dengeleri gözetmek gerekiyor.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 13

Biz kamu işçilerine gelen zammı baz alırsak asgari ücrette 12 bin ile 12 bin 500 TL arası bir zamdan söz edebiliriz. Asgari ücrette 500 dolarlık referans değerimiz var. Bu referans değere göre asgari ücret 11 bin 500 ile 12 bin 500 TL seviyesinde olacaktır.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 14

Bizim söylemiş olduğumuz hem kamu işçilerine yapılan zam hem dolar kurundaki seviye 11 bin 500 ile 12 bin 500 TL arası bir değere işaret edecektir. Daha net bir rakam söylemek için TÜRK-İŞ ve TİSK’in taleplerini görmek gerekir. 11 bin 500 ile 12 bin 500 arasında olacaktır.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 15

Önceki dönemde asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırdık, tüm ücretler üzerinden vergi istisna tutuldu. Yine bu uygulama devam edecektir. Devletimizin vereceği diğer teşvikler gündemde olacaktır. 500 dolar seviyesi ihracatçı için rekabetçi bir asgari ücret tutarı değil.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 16

Sadece ihracatçılarla kalmıyor özel sektörde diğer işletmelerin de devletimizin sigorta prim teşvikleri, asgari ücret destekleri bunlar artırılarak asgari ücretteki olumsuz etkilerin işveren üzerinden alınması planlanabilir.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 17

Memurlarda referans değer 22 bin TL’dir. Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı. Aynı iş yerinde hem kamu işçisi hem memurlar çalışabiliyor.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 18

Memur maaşı kamu işçisinden daha düşük olmaması gerekiyor. Bunun sözü sayın Erdoğan tarafından verildi.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 19

Diğer memurlara da aynı oranda veya daha fazla maaş alana daha az, daha az maaş alana daha fazla zam göreceğiz. Burada 22 bin TL taban ücret olabilir.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 20

Bir memurun maaşı enflasyon + toplu sözleşme zammı ile 22 bin TL’nin altında kalsa bile devletimiz bunu 22 bin TL’ye tamamlama yoluna gidebilir.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 21

Emeklilerimiz enflasyon zammı ve refah payı artışı alacak. Yüzde 30 ile 40 arasında bir artış olacağını öngörüyorum.

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Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı 22

En düşük emekli maaşının 7.500 TL seviyesinden 10.000 TL’ye çıkarılacağını, 7.500 TL’nin üzerinde alan emeklilerimize kademeli bir şekilde artış olacaktır.

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