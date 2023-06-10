Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı

Bizim söylemiş olduğumuz hem kamu işçilerine yapılan zam hem dolar kurundaki seviye 11 bin 500 ile 12 bin 500 TL arası bir değere işaret edecektir. Daha net bir rakam söylemek için TÜRK-İŞ ve TİSK’in taleplerini görmek gerekir. 11 bin 500 ile 12 bin 500 arasında olacaktır.