Asgari ücrette taraflar ikinci toplantıya hazırlanıyor. İşte masadaki rakamlar

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, pazartesi günü ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

İkinci toplantıda tarafların somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücret senaryolarında durum ne? Yapılan yorumlar şöyle:

"Yapılacak yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17 bin 100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16 bin 500 yüzde 40 oranında artış yapıldığı takdirde ise 15 bin 960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor."

Rakamlar böyle...Taraflar pazartesi günü bir araya gelecek. İkinci toplantı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak. Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre, Kasım ayında; dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 45.686 TL oldu. Rakamlar masaya yatırılacak. İşveren de asgari ücretlinin üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını talep ediyor.

"ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRLERİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.