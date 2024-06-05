Asgari ücrette tarih değişti. Milyonlarca çalışan Temmuz'da bekliyor ama...

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretli ve memurların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Zam umudunu yitiren milyonlarca asgari ücretliye İsa Karakaş bir de güzel haber verdi. Karakaş memurlara verilmesi beklenen refah payına ilişkin de konuştu.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,18 olarak açıklamasıyla 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak kesinleşti. Böylece Haziran farkının da eklenmesi ile SKG ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 25 ile yüzde 26 oranda zam yapılması kesinleşti. Memur ve memur emeklilerinin zamlarını ise enflasyon ve toplu sözleşme anlaşması şekillendirdiği için zam oranları yüzde 20'de kaldı. Memur ve memur emeklileri ise refah payına ilişkin açıklamalara dikkat kesildi.

"TEMMUZ'DA YOK AMA EYLÜL'DE DÜZENLEME BEKLİYORUZ"

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin de İsa Karakaş'tan önemli açıklamalar geldi.

İsa Karakaş Temmuz'da asgari ücrete zam olmayacağının kesinleştiğini ancak Eylül ayında bir düzenleme beklediklerini söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE KÖTÜ HABER

Memura refah payı farkı verilir mi? sorusunun yanıtı ise SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. İsa Karakaş olabilecek senaryoları sıralayarak vatandaşları bilgilendirdi.

İsa Karakaş Temmuz'da memur ve memur emeklisinin zam oranının Haziran enflasyon rakamları ile birlikte en az yüzde 20,4'e çıkacağını söyledi. İsa Karakaş hükümetin memurlara refah payı vermeyeceğini söyleyerek aldıkları tüm duyumların bu yönde olduğunu vurguladı.Emekli memurlara ilişkin de bilgi veren İsa Karakaş bu kesim emeklilerin ilk defa bu kadar bu denli zor bir duruma düştüğünü söyledi. Masadaki 3 senaryo üzerinde durulduğunu belirten İsa Karakaş yalnızca enflasyon ve toplu sözleşme farkıyla en düşük memur emeklisinin 17.715 lira aylık olacağını, hükümetin eşitleme yapması durumda ise bunun 18.535 liraya çıkabileceğini söyledi.