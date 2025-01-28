Asghari, Britney Spears hakkında sessizliğini bozdu

Sam Asghari, Britney Spears ile yaşadığı başarısız evliliği ve bu süreçte karşılaştığı zorlukları anlattı. Ünlü oyuncu, Spears’ın 13 yıl süren vasilik sürecini “hayatımda gördüğüm en garip durum” olarak tanımladı.

"VASİLİĞİ ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİM"

30 yaşındaki Asghari, ilk başlarda ünlü şarkıcının şöhretinin en büyük zorluk olacağını düşündüğünü belirtti. Ancak, Spears’ın vasilik altındaki hayatını öğrenince derinden sarsılması hakkında “Amerika’dayız diye düşündüm. 18 yaşını geçmiş birinin neden ailesinden izin alması gerekiyor ki?” ifadelerini kullanan Asghari, bu durumun kendisi için tamamen yabancı bir kavram olduğunu ekledi.

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SPEARS’A DESTEĞİNİ HİÇ EKSİK ETMEDİ

Spears’a en iyi şekilde destek olmaya çalıştığını vurgulayan Asghari, “Böyle bir durumda yapılabilecek en iyi şey destek olmaktı ve ben de elimden geleni yaptım. Ancak bu süreçte bir hata yapmamak, yanlış bir şey söylememek çok önemliydi,” dedi.

Asghari, Spears’ın “Free Britney” hareketi sırasında yanında yer aldı. Şarkıcının, babası Jamie Spears tarafından yönetilen ve hayatının her detayını kontrol eden vasilik sürecine karşı mücadelesine destek verdi. Spears, 2008’den 2021’e kadar bu vasilik altında yaşamak zorunda kaldı.

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“ÇEVRENDEKİLERE KARŞI SAVUNMASIZ KALIYORSUN”

Asghari, eğlence sektöründeki insanların çevresindekilere karşı savunmasız olduğunu söyledi: “Hayatına giren insanlar seni etkiliyor ve zarar veriyor çünkü onlara karşı açık oluyorsun.”

Her ne kadar evlilikleri son bulmuş olsa da Asghari, geçmişe dair pişmanlığı olmadığını belirtti. “Yaşadığım bu deneyim beni büyüttü,” dedi.