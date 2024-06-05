Asi Nehri havzası çevresini korumayı amaçlayan sivil girişim çalışmalarına başladı

Antakya Çevre Koruma Derneği önderliğinde, Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği ile Asist (Asi-İstanbul Sivil İnisiyatifi) ortaklığı ile oluşturulan Asi Nehri Çevre Planı projesi, Turquoise Coast Environment Fund–Turkey, Conservation Collective, Turkish Philanthropy Funds, Turkey Mozaik Foundation ve Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın destekleriyle hayata geçecek.

Tamamen sivil toplum kuruluşlarının ortaklığına dayanan bu girişim, ilk etkinlik olarak kapsama alanındaki bölge için bir “çevre vizyon planı” hazırlamaya başladı. Girişim, önümüzdeki dönemde çalışmalarını bu plana uygun biçimde sürdürecek ve amaçlarını şöyle tanımlıyor:

Aşırı Su Kullanımının ve Kirliliğin Önlenmesi: Asi Nehri’nde aşırı su kullanımı nedeniyle yeraltı su seviyelerinin düşmesi ve kirliliğin önlenmesi.

Sulak Alanlar ve Canlı Türlerinin Korunması: Asi Nehri’nin yarattığı sulak alanlar ve Samandağı sahil şeridinin, özellikle Asi Nehri’nin yarattığı sulak alanlar ve Samandağı sahil şeridinin, özellikle deprem sonrasında moloz dökümü nedeniyle, bir kısmı nesli tükenmekte olan canlı türlerinin yaşamasına elverişsiz hale gelmesinin önlenmesi.

Tarım Alanlarının Korunması: Çoğunlukla TOKİ tarafından yapılan inşaatların, zeytinlik ve diğer tarım alanlarının kaybedilmesinin ve tahrip edilmesinin önlenmesi.

Sağlık Sorunlarına Yol Açan Taş Ocaklarının Kontrolü: Başta astım olmak üzere sağlık sorunları yaratan ve deprem sonrası sayıları hızla artan taş ocaklarının, çevreye ve bölge halkına zarar vermeyecek yöntemlerle ve bölgelerde çalıştırılması.

Havası solunabilen, suyu içilebilen, zengin toprakları ekilebilen, tüm canlılarıyla birlikte yaşayabilen, depremlere dirençli Asi Havzası için bu yol haritasına bölgenin ihtiyacı var.

Girişim, tüm bu amaçlar dahilinde Asi Nehri ve Samandağı bölgesinin kültürünü ve zengin doğasını koruyarak, bu bölgeyi ekolojik turizme kazandırmayı ve yerel halkın refah düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.