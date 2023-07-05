Aşı terlemenin büyük zararları ortaya çıktı

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Kolbaş, “Aşırı terleme enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Aşı terlemenin büyük zararları ortaya çıktı

Editör: Ali Öncü

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Kolbaş, aşırı terleme konusunda uyarılarda bulunan aşırı terlemenin tanımını yaparak önerilerde bulundu.

İlker Kolbaş, şunları söyledi:

“Terleme, vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlayan normal bir fizyolojik fonksiyondur. Aşırı terleme (hiperhidroz) ise çevre koşullarına veya vücudun ısı kontrolü ile ilişkisi olmadan meydana gelen terlemedir. Terleme, bir ilaca veya tıbbı bir hastalığa bağlı olabileceği gibi, nedensiz de olabilmektedir”

“HASTALARIN SOSYALLEŞMESİNDE DE OLUMSUZ ETKİYE NEDEN OLUR”

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Kolbaş, günlük hayatı kâbusa çeviren aşırı terleme sorununun çözülmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

“Aşırı terleyen bölgelerde normal cilt florası bozulacağından, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına yatkınlık artar. Bunun yanında, hastaların sosyalleşmesinde de olumsuz etkiye neden olur”

AŞIRI TERLEME NEDİR?

Terleme vücudun ısı kontrolünü yapmak için meydana gelen fizyolojik bir olaydır. Aşırı terleme (hiperhidroz) ise çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumudur. Hiperhidrozu olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine gerek yoktur. Hatta oturdukları yerde ellerinden ter damlayabilir.

AŞIRI TERLEME BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Haftada en az bir terleme atağının olması

-Terlemenin simetrik olması

-Hayat kalitesini bozması

-25 yaşından önce ortaya çıkmış olması

-Aile öyküsü olması

-Uykuda terleme olmaması

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