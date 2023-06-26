ASİAD Başkanı Yalçınkaya’dan bayram mesajı

ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya bayram mesajı yayınladı.

ASİAD Başkanı Yalçınkaya’dan bayram mesajı

Anadolu Birleştirici Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Toplumun her kesimini birbirine yakınlaştırarak dayanışma duygularımızı en üst düzeyde yaşatan, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştiren Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurban, Yüce Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükrün; paylaşmanın, yardımlaşmanın, cömertliğin ifadesidir. Kurban Bayramı, bizlere millet olma şuuruna ermenin, millî ve manevi değerlerimize sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyi hayatımıza hâkim kılmanın önemini hatırlatır. Bu mana ve önemi çok iyi kavramış olan milletimiz, köklü kültürü ve manevi değerlerine bağlılığıyla bugüne kadar olduğu gibi el ele, huzur, güven ve birlik beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle İstanbullu hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyor; bayramın ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.

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