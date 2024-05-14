Aşık Mahzuni Şerif Ataşehir’de anılacak

Kaynak: İHA
Aşık Mahzuni Şerif Ataşehir’de anılacak
Büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, 22. sene-i devriyesinde Ataşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek programla anılacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif’i anma programı düzenlenecek. Programda, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Mahzuni Şerif’in türküleri seslendirilecek. Anma konserinin 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde düzenleneceği belirtilirken, tüm türküseverler ücretsiz/biletli olarak katılabilecek.

Âşık Mahzuni Şerif’in ölümsüz türkülerini dinlemek isteyenler, biletlerini 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren https://kultursanat.atasehir.bel.tr/ adresinden alabilecek.

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