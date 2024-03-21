Aşık Veysel ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle, Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programına, Şarkışla Kaymakam Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sanatçılar, kurum müdürleri, Aşık Veysel’in torunları Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kızı Hayriye Özer ve köy sakinleri katıldı.

Vali Yardımcısı İlhami Doğan, anma programında konuştu ve “Veysel’in kendi ifadelerinde bulmuş olduğu haliyle kendisi için zannediyorum bugün düğün günü. Aynı Mevlana'daki gibi Şeb-i Aruz'dur. Kendisinin toprağa kavuşma noktasındaki o iradesinin tecelli ettiği bir gündeyiz. Ben Erzurumluyum, çocukluk yıllarımda radyoyu açtığım zaman o yanık türküsüyle ya uzun ince bir yoldaydı ya kara toprağa duymuş olduğu sevdasını dile getirirdi” açıklamasını yaptı.

Aşık Veysel’in Torunu Rüstem Şatıroğlu, “Bugün burada siz kıymetli dostlarla dedemi yeniden anmanın ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aşık Veysel tüm Türkiye’ye ve de dünyaya mal olmuş bir değerin torunu olmak onun soyunu devam ettirmek hem sorumluluğuyla hem duygu yoğunluğuyla, kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil.” İfadelerini kaydetti ve “Aşık Veysel Anadolu’nun pek bilinmez küçük bir köyünde gözlerini dünyaya açtı erken yaşta gözlerini kaybetti. Fakat o akıl ve gönül gözüyle uçsuz bucaksız bir görüşe erişti” dedi.

Yapılan konuşmaların sonrasında protokol üyeleri ve katılımcılar, Aşık Veysel Müzesi’ni gezdi. Ses sanatçıları da Aşık Veysel Şatıroğlu2n7un eserlerini seslendirdi.



