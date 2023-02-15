Fenomen şarkıcı Bilal Hancı'nın şaşırtıcı Volkan Demirel itirafı: Asıl ayı benmişim

Futbolcu Volkan Demirel, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından felaketin ilk gününde Hatay'da bulunuyordu

Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Volkan Demir ile ilgili bir itirafta bulundu ve özür diledi.

Volkan Demirel’in ailesini İstanbul'a götürdükten sonra Hatay'a dönmesi ile ilgili bir haberi paylaşan Hancı paylaşımında şunları yazdı:

“Adama yıllarca hakaret ettik, taş attık, çakmak attık, direkleri yerinden söküp fırlattık. Çoğu zaman kendimce hakaret etmek için ''Ayı'' dedim. Her şey için çok özür diliyorum bizi affet asıl ''Ayı'' olan benmişim.”