Asil Nadir’in eşi gözaltına alındı! İstanbul Havalimanı'nda şok yakalama

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı’nda hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle yakalama kararı bulunan Asil Nadir’in eşi Neriman Nur El Bedry Nadir, gözaltına alındı.

Dosyada yer alan bilgilere göre, Nadir’in sosyal medya platformlarını yoğun şekilde kullandığı, bu paylaşımlar nedeniyle hakkında birçok şikâyet olduğu belirtildi.

Kıbrıslı iş insanı merhum Asil Nadir’in eşi olan Neriman Nur El Bedry Nadir, hakkında kısa süre önce çıkarılan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Nadir ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların kendisine ait olduğu yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.

