Asılı kalan araçta can pazarı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Asılı kalan araçta can pazarı

Kastamonu’da mantar topladıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan çiftin aracı, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Otomobilde bulunan çift kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kaza, Kastamonu-Karabük karayolunda gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 37 ACK 367 plakalı Fiat marka araç, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada yoldan çıktı. Yol kenarında asılı kalan araç tarlaya yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Çevreden geçenlerin fark etmeleri sonucu vatandaşlar otomobili bulunduğu yerde sabitlenmeye çalıştı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ö.T. ve Ş.T., çevredekilerin yardımı ile araçtan çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile araç bulunduğu yerden çıkartıldı.

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